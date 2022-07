La parte final de la última temporada de Better Call Saul sin duda ha maravillado a los fanáticos con solo dos episodios estrenados. La serie "precuela" de Breaking Bad no se ha guardado nada y está más cerca de chocar con su predecesora.

Y es que no es un secreto que Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) volverán a la pantalla chica, algo que fue anunciado por la propia producción de Better Call Saul. Una vez más se verá al dúo dinámico y se espera que en compañía de Saul Goodman (Bob Odenkirk).

El episodio estrenado este martes en Latinoamérica dejó sentadas las bases para esa gran aparición, pero sin olvidar el posible final de uno de los personajes más queridos de la serie spin-off.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Better Call Saul y el noveno episodio de la sexta temporada. Si no lo has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué pasó en el capítulo 9x06 de Better Call Saul?

El episodio partió con Saul y Kim intentando vivir su día normal luego de la muerte de Howard, aunque al llegar a su casa no lograron ocultar el trauma de lo vivido.

Al mismo tiempo, Gustavo Frings fue citado a una reunión en casa de Don Eladio, donde Héctor Salamanca lo culpó de la desaparición de su sobrino Lalo. Claro que nadie le creyó al anciano e incluso la reunión terminó con Frings quedándose con una gran parte del territorio para la venta de drogas.

Mientras, Kim y Saul fueron al funeral de Howard, donde su esposa cuestionó que fuera adicto, pero la pareja terminó convenciéndola y dejando mal al fallecido abogado con la única persona que creía en él, todo con tal de salvarse.

Pero estos momentos fueron difíciles de superar para Kim Wexler, que sorprendió dejando la abogacía y pillando desprevenido al propio Saul.

Esto ocasionó una última discusión en la que Kim reveló que no solo dejaba su trabajo, sino también a Jimmy. El personaje que hasta ahora no se sabía su destino, ya que no está en Breaking Bad, finalmente se reveló que terminó con su esposo en un cierre icónico para Wexler, aunque aún no está descartado que vuelva a aparecer.

Y es que a todos confundió que tras esta discusión, se presentara un salto importante en el tiempo en que Jimmy se convirtió completamente en Saul Goodman, ya vive en su mansión soltero y está listo para recibir en su oficina en cualquier momento a Walter y Jesse.

Explicación y qué se viene en el final de Better Call Saul:

Con solo cuatro episodios por delante, la serie sorprendió en este noveno capítulo en saltar de los hechos de la serie a casi el mismo tiempo de Breaking Bad, con Jimmy siendo completamente Saul Goodman, en su nueva casa y con su oficina igual a como lo conocimos en la serie original.

Con esto surgen un par de dudas, la primera es cuándo veremos a Jimmy cruzarse con Water White y Jesse Pinkman. Y es que algunos usuarios notaron que la vestimenta de Goodman en la parte final del capítulo, es la misma con la que recibe a Water en su oficina.

Por otro lado, algunos se toparon con detalles de fechas que hacen pensar que aún faltan unas semanas dentro de la serie para que se reencuentren estos personajes. Lo que se debe suponer, es que obviamente no veremos los hechos tal cual que vimos en Breaking Bad entre estos personajes, y si alusiones u otros momentos que no conozcamos. Según IMBD, el próximo episodio tendría el regreso de ambos.

Ahí también surge la incógnita si veremos a los personajes de Cranston y Paul solo en un cameo, o serán personajes más estables considerando que aún faltan cuatro episodios.

La segunda duda del episodio final es el salto temporal, si esto se mantendrá en el final de la serie o también veremos momentos del "presente" con Jimmy y Kim separándose.

A algunos fanáticos les vino de golpe este momento y se preguntan si Kim Wexler volverá a aparecer o ese fue el final del personaje, al igual que el de Howard, Lalo y Nacho.

También existe la posibilidad de que veamos a Kim pero no en los acontecimientos de Better Call Saul, sino después de Breaking Bad. Las temporadas pasadas del spin-off nos mostraron a Goodman con un nuevo nombre y trabajando oculto en una tienda de rollos de canela. Al descartarse la muerte de Kim, varios fans sueñan con un reencuentro entre ambos.

El episodio 10 de Better Call Saul 6 se estrena el próximo martes 26 de julio en Latinoamérica, disponible en Netflix.