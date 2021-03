"Es una persona que da miedo" Ex parejas de Armie Hammer entregan detalles sobre su relación con el actor

La ex novia de Armie Hammer, Paige Lorenze, dio una entrevista a Vanity Fair, en la que se sinceró acerca de su relación con el actor, quien ha estado en el ojo de las polémicas tras denuncias de abuso sexual por parte de ex parejas.

Lorenze, comenzó a ver a Hammer en septiembre, dijo que terminó con el actor, después de que él "comenzó a establecer reglas para mí sobre las cosas que podía y no podía hacer", en una entrevista. con Vanity Fair.

"Me dijo que no podía tener a nadie más en mi cama", dijo Lorenze sobre Hammer. "Y luego comencé a sentirme realmente insegura y realmente enferma del estómago por algunas cosas. También dependía emocionalmente de él".

Lorenze dijo que terminó la relación por mensaje de texto "porque nunca sabes como va reaccionar, es una persona que da miedo".

Un abogado de Hammer, Andrew Brettler, dijo en un comunicado a Vanity Fair que "Todas las interacciones entre el Sr. Hammer y sus ex parejas fueron consensuadas. Fueron discutidas en profundidad, acordadas de antemano con sus parejas y participantes mutuamente. Las historias que se perpetuaron en las redes sociales fueron diseñadas para ser lascivas en un esfuerzo por dañar al Sr. Hammer, pero eso no las hace verdaderas".indicaron.

Otra ex pareja del actor, Courtney Vucekovich, quien dijo que comenzó a salir con Hammer en junio de 2020, también habló con Vanity Fair y dijo que ella y la estrella de The Social Network "se unieron por un trauma pasado".

Vucekovich, dijo que Hammer la hizo sentir como "la única chica del mundo", antes de explicar un encuentro sexual con Hammer en el que dijo que él la persuadió a "un escenario de bondage con el que no me sentía cómoda".

Las entrevistas de Lorenze y Vucekovich se producen un mes después de que el actor de Call Me By Your Name fuera retirado por su agencia de talentos, William Morris Endeavor.

El actor también se aparto de la próxima comedia de acción "Shotgun Wedding", debido a las acusaciones en su contra, tras la filtración de los mensajes online. Josh Duhamel lo reemplazó en la película.

En una declaración publicada por la revista People después de que Hammer dejara Shotgun Wedding, el actor dijo: "No estoy respondiendo a estas afirmaciones de rídiculas, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos por 4 meses para rodar una película en República Dominicana ".

En enero, una cuenta privada de Instagram, @houseofeffie, compartió supuestas capturas de pantalla de mensajes directos que, según afirmaron, fueron escritos entre ella y Hammer.

Los mensajes, que no han sido verificados, incluyen relatos gráficos de actos sexuales que incluyen temas como el canibalismo y abuso.

La ex esposa del actor, Elizabeth Chambers, abordó la controversia a través de Instagram en febrero, en donde indicó que: "Durante semanas, he estado tratando de procesar todo lo que ha sucedido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. escuchando, y continuaré escuchándome y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía".