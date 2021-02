"Devastada": Ex esposa de Armie Hammer reacciona ante acusaciones de abusos y canibalismo

Ya han pasado tres semanas desde que se destaparon las escandalosas acusaciones en contra de Armie Hammer y ahora la ex esposa del actor Elizabet Chambers decidió dar un paso al frente para reaccionar ante los relatos que habla de abusos y canibalismo.

Chambers utilizó sus propias cuentas en redes sociales para entregar su mensaje, tras 10 años de convivencia con el protagonista de "Rebecca", apuntando que "durante semanas, he intentado procesar todo lo que ha ocurrido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada".

"Dejando de un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchándome y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía", aseguró Chambers.

Para luego añadir: "apoyo a cualquier víctima de asalto o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar".

Por otro lado, también advirtió que "en este momento, no haré más comentarios sobre este asunto. Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la curación durante este momento increíblemente difícil".

"Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por su continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos formas de seguir adelante", puntualizó.