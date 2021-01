Armie Hammer es acusado de canibalismo tras publicarse mensajes que envió por Instagram

El conocido actor de La Red Social y Call me by your Name ha sido acusado de enviarle perturbadores mensajes a una mujer sobre canibalismo y violación, afirmando que tiene como comprobar que se trataría del intérprete.

La denunciante que mantiene su identidad en secretó alega que Hammer le envió fotos donde se puede ver claramente el tatuaje que el actor tiene en su dedo.

La foto muestra una mano extendida sobre un guion en una mesa. La persona de la imagen tiene un tatuaje en el dedo anular. Armie se tatuó las iniciales de su ex esposa, Elizabeth Chambers, en su dedo anular poco después de casarse en 2010.

La foto parece haber sido enviada desde la cuenta de Instagram de Armie. En los mensaje se lee sobre "canibalismo", actos sexuales y "beber sangre". Se cree que los mensajes perturbadores se enviaron entre 2016 y febrero de 2020, mientras Armie todavía estaba casada con Elizabeth.

Se separaron el pasado julio después de 10 años de matrimonio. La denunciante afirma que el actor ha compartido conversaciones que él le envió a otras mujeres. Una captura de pantalla dice: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte".

Otros hablan de llamar a una mujer su "esclava" y de querer "cortarles el dedo del pie".

"Solo vives para obedecer y ser mi esclava. ¿Si quisiera cortarte uno de tus dedos y tenerlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?" dice otro mensaje.

En otro también señala: "Siento que de la misma manera que tú estás en un lado del espectro de esclava, yo estoy en el otro lado del espectro maestro y nunca puedo imaginarme a otro esclavo".

El mensaje continúa: "Tú eres mía y yo soy tuyo. Pase lo que pase. Y hemos puesto eso a prueba hasta el extremo. Tu maestro.

"Yo decido cuándo comes, cuándo duermes, cuándo c**, cuándo vas al baño. Todo. Lo prometo. Maldita promesa. No puedes pensar en hacer nada excepto lo que yo digo". se lee en el último texto.

La actriz Jessica Ciencin Henríquez que salió un par de veces con el actor, uso sus redes sociales para entregar su opinión de los hechos.

Jessica tuiteó: "Si todavía estás cuestionando si esos DM de Armie Hammer son reales o no (y lo son), tal vez deberías comenzar a preguntarte por qué vivimos en una cultura dispuesta a dar a los abusadores el beneficio de la duda en lugar de a las víctimas".

El actor aún no ha abordado públicamente las acusaciones.