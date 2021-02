Armie Hammer fue despedido por la agencia que lo representa tras la acusaciones de abuso

Siguen los problemas para el actor, quien ahora según informes de Entertaiment Weekly fue despedido de su agencia, tras el escándalo en las redes sociales. El actor de 34 años ya no sería representado por WME, según múltiples medios estadounidenses.

La noticia llega solo una semana después de que Hammer dejara su papel protagónico en la serie The Offer de Paramount +r. También abandonó la comedia romántica de Jennifer Lopez, Shotgun Wedding. Josh Duhamel fue elegido para reemplazarlo.

El mes pasado, aparecieron DMs supuestamente escritos por Hammer. En aquellos mensajes directos, supuestamente detalla fantasías sexuales gráficas, algunas con referencias al canibalismo. No se ha confirmado que los mensajes fueron escritos por Hammer, y él llamó a las acusaciones "estupideces".

Además, la estrella de Call Me By Your Name se vio obligada recientemente a emitir una disculpa pública después de compartir un video en su cuenta privada de Instagram que muestra a una mujer vestida de lencería a quien se refirió como "Miss Cayman".

En un comunicado, el Comité del Universo de Miss Cayman Islands dijo que estaban "muy preocupados por el video y quisieran confirmar que la mujer no es la reinante Miss Islas Caimán y no está afiliada al certamen Miss Cayman Islands Universe".

Hammer luego emitió una disculpa, aclarando: "La persona en mi video, que fue robado de mi Instagram privado, no es Miss Cayman ... Lamento sinceramente cualquier confusión que haya causado mi tonto intento de humor. Mi sinceras disculpas para Miss Cayman, a quien no conozco, y a toda la organización, ya que no tenía intenciones de insinuar que en realidad era Miss Cayman ".