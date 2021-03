Armie Hammer es acusado de violación y otros actos de violencia en contra de ex pareja

Armie Hammer es acusado de violación y "otros actos de violencia" durante una conferencia de prensa virtual con la abogada Gloria Allred. El actor ha sido denunciado en anterioridad por otras ex parejas.

La mujer, identificada solo como Effie, dijo: "El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara. También cometió otros actos de violencia contra mí a la que no consentí ".

Effie, también alegó que Hammer abusó de ella "mental, emocional y sexualmente" durante una relación intermitente de cuatro años.

Hammer, negó las acusaciones a través de su abogado Andrew Brettler quien dijo en un comunicado a EW que "la propia correspondencia de Effie con el Sr. Hammer socava y refuta sus escandalosas acusaciones. El 18 de julio de 2020, envió textos gráficos al Sr. Hammer diciéndole lo que ella quería". hacer con ella. El Sr. Hammer respondió dejando en claro que no quería mantener ese tipo de relación con ella".

Brettler también proporcionó una captura de pantalla de un supuesto intercambio de mensajes de texto entre Hammer y Effie en el que Hammer escribió: "No voy a poder involucrarme contigo de esa manera en este momento. Nunca termina bien. Podemos hablar y ser amigos, pero no puedo hacer eso ".

Un representante del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó el jueves a EW que Hammer "es el principal sospechoso en una investigación de presunta agresión sexual que se inició el 3 de febrero".

Hammer se vio envuelto en una controversia en enero cuando surgieron acusaciones en las redes sociales de que había enviado mensajes perturbadores a varias mujeres a través de sus redes sociales.