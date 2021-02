Filtran explícitos mensajes de Armie Hammer quejándose por escándalo sobre abusos y canibalismo

Una serie de nuevos mensajes y hasta un audio revelado en las últimas horas evidenciaron que Armie Hammer se molestó y se quejó explícitamente por el escándalo que se detonó al destaparse una serie de denuncias de abusos y canibalismo en su contra.

El día justo después de que una cuenta anónima en Instagram expuso una serie de pantallazos que evidenciaban los reprochables comportamientos del protagonista de "Call Me By Your Name", este le escribió a una amiga para demostrar su molestia con lo que estaba pasando.

“Es abusivo y una mierda ser avergonzado por internet”, lamentó el intérprete.

Aunque por otro lado, también resaltó que después de que sus secretos salieran a la luz, recibió “muchas ofertas de mujeres que dijeron que podía comerme partes de ellas”.

La “amiga” compartió las capturas de pantalla con el periódico británico Daily Mail y también contó que Hammer llevaba enviándole mensajes sexuales desde hace seis semanas antes de que se detonara la controversia.

Entre los mensajes del actor se incluyen audios en los que se le escucha tratarla de “mi perfecta pequeña puta”, además de ordenarle que le de “cinco grandes orgasmos”.

La mujer, que mantuvo su identidad oculta, inició sus conversaciones con Hammer en diciembre pasado y bastó sólo un día para que el actor comenzara a evidenciar sus agresivas fantasías sexuales, para que ella lo acompañara.

En otro de los mensajes Armie Hammer le comentaba que “tuve una chica con la que hice un juego de roles y que la secuestré y luego le expliqué que lo hice porque ella lo quería”.

“Después le explique cómo la iba a mantener conmigo y la iba a usar todo lo que yo quisiera. Eso se llama ‘sin-consentimiento consensuado’. Eso me gusta mucho”, puntualiza en los mensajes.

Además, habla del placer de ser asfixiado, sobre “abrazar el miedo” y le pedía que se grabara masturbándose.

Estos mensajes se suman a los de la ex pareja de Armie Hammer, quien acusó que la marcó durante actos íntimos, asegurando que "como 50 sombras de Grey, pero sin amor".

