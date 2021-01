"Como 50 sombras de Grey, pero sin amor": Ex pareja de Armie Hammer acusa que la marcó durante actos íntimos

Cuando el escándalo de Armie Hammer y las acusaciones de abusos psicológicos y supuesto canibalismo reportadas por múltiples mujeres parecía haberse enfriado; apareció una ex pareja del actor habló públicamente para reforzar las ideas sobre sus conductas abusivas y sadomasoquistas en la intimidad.

Paige Lorenze tuvo una relación de dos meses con el intérprete de 34 años, con quien pasó la mayor parte del tiempo en Los Angeles, California, y en conversación con el periódico británico Daily Mail contó que Hammer utilizó un afilado cuchillo para marcarla con una de sus iniciales, durante un juego íntimo y a milímetros de sus partes privadas.

"A él le encantaba hacer el juego con el cuchillo, en el que sostenía el filo sobre mi o lo deslizaba a través de mi piel", explicó Lorenze, en su intención de alertar a otras potenciales parejas.

Entonces, "no estaba segura de si hablaba en serio, mientras miraba mi cuerpo dijo ‘donde debería marcar una A en ti?’ Antes de que pudiese procesarlo, clavó la punta del cuchillo en mi carne justo arriba de mi entrepierna".

"Él dijo que quería ir a buscar un cuchillo de cocina para hacerla más grande, pero mientras la herida sangraba, él comenzó a lamerla", detalló la modelo.

Junto con eso, la mujer de 22 años explicó que a Hammer usualmente le gustaban los intercambios de roles, mientras le pedía que lo llamara señor o papi. A lo que se suma el hecho de que le gusta consumir mucho alcohol, de preferencia whisky y vodka, y drogas.

"Toma de todo, menos heroína. Consumió DMT, molly, cocaína, hongos y ácido", aseguró la influencer.

Paige indicó en su Instagram que "a cualquier hombre que le gusta fantasear con violaciones, sobre mutilar cuerpos de mujeres, comerlos, cortarlos es un peligro para todas las mujeres".

"Hay muchos hombres en el mundo que no sólo no les importan las mujeres sino que realmente quieren dañarlas. No podemos depender de que ellos sean amables y decentes o se preocupen profundamente de nosotros", indicó en el mismo texto en formato de imagen.

Esto a propósito de que también indicó al Daily Mail que "tuve moretones en todo mi cuerpo cuando estuvimos juntos. Quedé con marcas cuando él usaba una paleta. Fui su propia fantasía de Christian Grey en la vida real. Fue como 50 sombras de Grey, pero sin amor".

Pero Paige Lorenze no se quedó solamente en las declaraciones, porque tiene fotografías que la muestran junto al actor disfrutando de sus paseos, pero también muestran su cuerpo con moretones en la espalda y también en sus piernas y senos. Además, contó que hubo una instancia en que le pidió que se sacara unas costillas para poder cocinarlas.

En tanto, un abogado que habló en representación de Hammer indicó que "esas afirmaciones sobre el señor Hammer son evidentemente falsas. Cualquier tipo de interacción con esta persona, o cualquiera de sus compañeras, fueron consensuadas en el sentido de que se discutieron, para terminar siendo de acuerdo y participación mutua". Esto en una declaración que prácticamente confirma que las prácticas existieron.

En tanto, Paige Lorenze aseguró que Armie Hammer le comentó que "hay toda una comunidad que hace este tipo de cosas, que no era un delito. Él realmente piensa que sus fantasías son un comportamiento normal, en la comunidad BDSM".

Paige Lorenze junto al actor Armie Hammer.

Paige Lorenze asegura que Armie Hammer le dejó una marca con su inicial a milímetros de sus partes privadas.