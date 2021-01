Armie Hammer sobre escándalo con perturbadores mensajes: "No responderé acusaciones mentirosas"

El actor Armie Hammer se convirtió en el protagonista del más reciente escándalo destapado a través de redes sociales, tras ser acusado de infidelidad, canibalismo y agresiones sexuales. Ahora, el actor decidió reaccionar ante la viralización de los pantallazos con perturbadores mensajes.

Una cuenta en Instagram reunió y publicó capturas de múltiples mensajes supuestamente enviados a través de Instagram por el intérprete, que dan cuenta de explícitas prácticas que supuestamente habría concretado o buscaría concretar con una serie de mujeres a las que identifican como "gatitas" en distintos países.

¿Si quisiera cortarte uno de tus dedos y tenerlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?”, se lee en una de las capturas, mientras que en otra apunta "Soy 100% caníbal. Quiero comerte".

Por medio de una declaración entregada a The Hollywood Reporter, Hammer indicó que "no responderé a estas acusaciones mentirosas, pero a la luz de estos maliciosos y espurios ataques online en mi contra, para mantener mi consciencia tranquila no puedo dejar en estos momentos a mis hijos por cuatro meses para filmar una película en la República Dominicana".

"Lionsgate me apoyó en esto y estoy agradecido con ellos", añadió.

Más temprano, uno de los responsables de la producción indicó que "ante el inminente inicio de las filmaciones para Shotgun Wedding, Armie solicitó alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión".

La película será dirigida por el director de "Pitch Perfect", Jason Moore, y en ella Hammer iba compartir roles con Jennifer Lopez.

La última aparición de Armie Hammer en una película fue en "Rebecca", uno de los recientes estrenos de Netflix que protagonizó junto a Lily James. Pero también en su filmografía destacan otras como "The Social Network" y "Call Me By Your Name".