Armie Hammer pierde otro proyecto tras escandalosas acusaciones: Ya no estará en la serie de "El Padrino"

Armie Hammer se ve nuevamente golpeado, después de que Variety reportó que el actor perdió otro proyecto después de las escandalosas acusaciones de canibalismo y abusos sexuales que pesan en su contra.

El intérprete de “Call Me by Your Name” ahora quedó fuera del elenco de la próxima serie de Paramount+ que contaría el tras bambalinas de la creación de la película de Francis Ford Coppola, “El Padrino”, la que hasta el momento es conocida como “The Offer”.

Apenas en diciembre se había anunciado que Hammer había sido reclutado para protagonizar el proyecto que se enfoca en el rol y las hazañas que tuvo que enfrentar Al Ruddy, el productor de la alabada entrega de 1972 que adaptó la obra de Mario Puzzo.

La serie de 10 episodios ahora tiene abierta la búsqueda para dar con un nuevo protagonista.

Las informaciones sobre que Armie Hammer perdió su puesto en “The Offer” llega a dos semanas de que se detonara el escándalo con acusaciones de múltiples mujeres en su contra, algo que también lo llevó a descartarse de la película “Shotgun Wedding”, que filmaría en República Dominicana junto a Jennifer Lopez.