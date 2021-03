Pedro Pascal comparte créditos con Lily Collins y Nick Jonas en "Calls" la nueva serie de misterio de Apple TV+

Pedro Pascal, el actor chileno que la rompe en Hollywood continua cosechando éxitos y sumándose a grandes producciones cinematográficas. En esta oportunidad el actor de The Mandalorian se sumará a la nueva producción de Apple TV+ que lleva por nombre "Calls", un thriller de misterio y supenso.

Entre otros nombres que compartirán créditos con el actor se encuentran Nick Jonas, Rosario Dawson, Lily Collins, Aaron Taylor-Johnson y Aubrey Plaza. La serie tendrá nueve episodios y ya estrenó su primer adelanto.

El programa, que se lanzará el viernes 19 de marzo, utiliza audio y elementos visuales abstractos mínimos para contar nueve historias breves. Cada episodio sigue un oscuro misterio que se desarrolla a través de una serie de llamadas telefónicas que rápidamente se vuelven surrealistas a medida que los personajes enfrentan experiencias cada vez más inquietantes.

La serie esta basada en una serie francesa creada por Timothée Hochet, está dirigida por Fede Álvarez, quien dirigió el largometraje Evil Dead (Posesión Infernal) de 2013 y la película de terror de 2016 Don’t Breathe.

El elenco lo completan Nicholas Braun, Clancy Brown, Mark Duplass, Karen Gillan, Judy Greer, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Riley Keough, Joey King, Stephen Lang, Jaeden Martell, Paola Nuñez, Edi Patterson, Danny Pudi, Ben Schwartz y Jennifer Tilly.

Calls fue el primer pedido de series internacionales del streamer en junio de 2018 y también marca su primera coproducción global: un vínculo con la cadena de televisión de pago francesa Canal +. Apple lanzará la serie, que se produce con Studiocanal y Bad Hombre, en 100 países, mientras que Channel + estrenará una versión en francés en varios mercados.

Esta serie marcará un nuevo estreno del actor para el 2021, el chileno se volvió reconocido internacionalmente tras su participación en grandes producciones como Games Of Thrones, Wonder Woman 1984 y The Mandalorian, serie de Disney Plus que se ha convertido en un éxito para el servicio de streaming y que ya cuenta con dos temporadas emitidas.