Los fanáticos tendrán que esperar: Tercera temporada de "The Mandalorian" no llegará hasta 2022

Los fanáticos de "Star Wars" vieron perturbado el equilibrio de La Fuerza después de que Disney tuvo que salir a reconfirmar que la tercera temporada de "The Mandalorian" no llegará hasta 2022, esto después de que el mismo creador Jon Favreau lo confirmara tras el impactante final para su segunda temporada que se reveló el viernes pasado.

Los medios especializados publicaron la tarde de este martes la confirmación desde la casa del ratón para el inminente estreno de un nuevo ciclo para las aventuras de Din Djarin y compañía, pero lo cierto es que esto lo advirtió Favreau mientras conversaba con el matinal "Good Morning America" sobre la nueva serie "The Book of Boba Fett".

"Lo que no dijimos (durante los anuncios del Disney Investor Day) fue que el próximo programa que viene es The Book of Boba Fett. Y luego pasaremos a la producción de la tercera temporada de The Mandalorian, para volver al personaje principal que todos conocemos y amamos. Eso será bastante luego, tras lo otro", explicó Favreau.

Con ello los fanáticos tendrás que esperar más que el receso entre la primera y la segunda temporada para llegar a ver los episodios del nuevo ciclo ya que "The Book of Bobba Fett" tiene proyectado su debut para diciembre de 2021.

Ahora, la gran pregunta de cara a la nueva temporada es ¿cómo seguirá la historia con Grogu (baby Yoda), que era uno de los motores principales, quedó fuera con el final que se vio el viernes pasado?