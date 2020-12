"Un verdadero triunfo": Mark Hamill celebra que no se filtrara su aparición en "The Mandalorian"

"¿Vieron algo bueno en televisión hoy?". Esa fue la primera e irónica publicación que hizo el actor Mark Hamill por medio de su Twitter, después del estreno del season finale de la segunda temporada de "The Mandalorian". Algo que no lo dijo simplemente como fanático y espectador de la producción, sino que por la sorpresiva aparición que tuvo en el capítulo.

Nadie se lo esperaba, muchos pensaron que sería la vía para la presentación de un nuevo jedi para el universo de la saga intergaláctica, pero el llamado que Grogu (baby yoda) hizo desde la montaña en el planeta Tython atrajo nada más ni nada menos que a Luke Skywalker.

Y tuvo una reentrada a la trama que no fue nada menos que épica gracias a una triunfal escena en la que arrasó con los dark troopers para salvar a Mando y compañía, además del día. Entonces, se reveló su particular participación con rejuvenecimiento digital para llevarse a Grogu, además acompañado por R2-D2.

Tal como pasó ya pasó con baby yoda y de manera exitosa, el secreto de este momento hasta que salió a la luz con el estreno del capítulo llamado "El Rescate" en Disney+. Algo que para Mark Hamill fue prácticamente un milagro.

De hecho, dejó plasmada su sensación en un tuit que compartió el sábado pasado: "El hecho de que fuimos capaces de la mantener mi participación en secreto por más de un año, sin filtraciones, no es nada menos que un milagro".

"Un verdadero triunfo para quienes odian los spoilers", puntualizó.

Esta no es la primera vez que Mark Hamill guarda un secreto de esta envergadura. En mayo pasado, el actor reveló "agonía" de mantener en secreto por un año el gran giro de "El Imperio Contraataca".

En ese momento, Hamill también recalcó que el resto del equipo involucrado en la película no supo del "épico giro" hasta que la película estaba terminada.

The fact that we were able to keep my involvement a secret for over a year with no leaks is nothing less than a miracle. A real triumph for spoiler-haters everywhere!#LooseLipsSinkStarships #STFU pic.twitter.com/TOBqlXYyHN