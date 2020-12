Final de la segunda temporada de "The Mandalorian" confirma nuevo spin off de "Star Wars"

"The Mandalorian" concluyó a lo grande su segunda temporada, con un capítulo que debutó en Disney+ que no fue nada menos que épico y que incluyó un inesperado cameo que tomó por sorpresa a los fanáticos. Pero a eso sumó el anuncio de un nuevo spin off para el universo de "Star Wars".

--- ADVERTENCIA: No sigas leyendo si aún no has visto el episodio titulado "El Rescate" y quieres evitar spoilers de sus acontecimientos---

Con la reaparición de Boba Fett en los episodios estrenados en las últimas semanas, muchos se preguntaron cómo continuaría la historia de un personaje que todos creían muerto, pero que finalmente de manera misteriosa sobrevivió al pozo de Sarlacc, donde se le vio caer en "El Regreso del Jedi".

La respuesta llegó con la conclusión del capítulo ocho de "The Mandalorian", donde en una escena post créditos Boba Fett junto Fennec Shand regresan al palacio de Jabba The Hutt, que ahora es regido por un envejecido Bib Fortuna, quien siguió las pautas de su anterior jefe rodeándose de guardias gamorreanos y mercenarios, incluyendo una bailarina esclava Twi'lek.

A su llegada, Fennec elimina a la mayoría de los acompañantes de Fortuna, para que luego entre triunfalmente Boba Fett para matarlo y hacerse con el trono de la habitación principal, toma épica de cierre incluida.

Bib Fortuna en la escena post créditos de "The Mandalorian", para el anuncio sobre el spin off de Boba Fett.

Es así que una vez que la pantalla se va a negro aparece el título "The Book of Boba Fett", a modo de anuncio que confirma el nuevo spin off para "Star Wars", aparte de las otras 10 series que se anunciaron en el marco del Disney Investors Day.

Acto seguido confirma que se trata de una producción que llegará en diciembre de 2021, pero no especifica si en este caso es una película o una serie.

Así "The Book of Boba Fett" es la tercera producción derivada de "The Mandalorian", luego de que Disney confirmara "Rangers of the New Republic" y "Ahsoka".

Boba Fett en el trono que pasó de Jabba The Hutt a Bib Fortuna, para ahora proyectar un nuevo spin off de "Star Wars".