Star Wars: Confirman serie en solitario de "Ahsoka" con Rosario Dawson

Tras la primera aparición en acción real de "Ahsoka Tano" en uno de los reciente episodios de "The Mandalorian", Disney acaba de confirmar que el personaje del universo "Star Wars" interpretado por Rosario Dawson tendrá una serie en solitario.

"Ahsoka" será una nueva serie original, con Dawson dandole continuidad al protagonismo que ya ganó, y que se ambientará en la misma línea temporal de la producción protagonizada por Pedro Pascal.

La tarde de este jueves se presentó el logo oficial de la producción que debutará próximamente en el servicio de streaming Disney+.

Este es uno más de los anuncios hechos durante el llamado #DisneyInvestorDay, sobre el que se había proyectado una considerable expansión para el universo creado por George Lucas.

