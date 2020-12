The Mandalorian sorprende a los fanáticos con increíble cameo en el final de temporada

En el final de la temporada 2, "The Rescue", llega el recordado Jedi, con R2-D2, para salvar el día y, llevarse a Baby Joda a entrenar.

Tras enfrentarse en una batalla los protagonistas arman un plan para aterrizar una lanzadera clase Lambda a bordo del crucero, apagar a los Dark Troopers antes de que puedan ser activados, capturar a Gideon y liberar al Niño.

Pero luego, un solo X-wing aparece de la nada y aterriza en el lugar. La reacción de Gorgu, es la primera señal de que no es simplemente un piloto de la Nueva República.

Tras un par de movimientos se puede ver como su sable de luz atraviesa a los Dark Troopers mientras Bo-Katan dice en susurro de asombro: "¿Un Jedi?", a medida que la acción pasa de los monitores al pasillo, es revelado la hoja verde; La mano derecha del Jedi está cubierta por un guante negro.

Tras la batalla los espectadores estaban esperando algún tipo de señal que confirmaría si se trataría del querido personaje de la saga, no lo entienden. Pero todo quedo confirmado cuando la figura se quita la capucha para revelar a un Luke Skywalker de la era del Retorno de los Jedi.

Al igual que en The Rise of Skywalker, el CG facial no es perfecto, pero la llegada de Luke es suficiente para emocionar a los fanáticos de la icónica película.

Luke Skywalker hizo su primera aparición en la serie con ayuda de la tecnología

Sin embargo, su llegada no fue solo alegría ya que Luke advierte a Mando que el Niño nunca estará seguro hasta que esté completamente entrenado. "Daré mi vida para proteger al Niño", dice Luke,.

Es una despedida entre lágrimas, para Mando y para los fans. Pero aún no es seguiro que la salida de Baby Yoda sea permanente.