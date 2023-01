El actor Mark Hamill es recordado por interpretar al legendario Luke Skywalker en Star Wars. Sin embargo, existe otro personaje legendario dentro de su carrera cinematográfica, nada más ni menos, que el villano de Ciudad Gótica, Joker, en las cintas Batman: The Animated Series, La Liga de la Justicia en acción o Batman: La broma asesina. No obstante, Mark, declaró renunciar para siempre a ser el payaso nihilista.

¿Qué dijo Mark Hamill sobre su personaje Joker?

Durante una reciente entrevista con EM, Mark Hamill ha revelado por qué no volverá a interpretar al Joker.

“Llamaban y decían: Quieren que hagas el Joker y mi única pregunta era: ¿Kevin es Batman? Si decían que sí, diría: Estoy dentro. Éramos como socios. Éramos como Laurel y Hardy. Sin Kevin allí, no parece haber un Batman para mí”.

El actor se refiere específicamente a Kevin Conroy, el artista escénico que solía ofrecer su voz a Batman y que falleció en noviembre de 2022.

Esa es la razón de por qué el actor abandonaría ser el Joker. Aunque no repita en DC Comics, tiene muchos proyectos interesantes.

¿Cuáles son los futuros proyectos cinematográficos de Mark Hamill?

El actor seguirá trabajando en el cine de animación, ya que forma parte del doblaje de la serie Invincible, el videojuego Squadron 42 y la película Scoob!: Holiday Haunt. Además actuará en acción real en The Machine, una película que trata sobre un hombre alcanzado por su pasado, y que será secuestrado junto a su padre por aquellos a los que agravió 20 años atrás.

Otro largometraje será The Fall of the House of Usher, que nos habla sobre una misteriosa casa. Relatively Super que está protagonizada por los familiares de los superhéroes más grandes del mundo.

Finalmente, el destacado interprete Mark Hamill hará Thelomeris: City of Darkness, la cual se ambienta en una tierra oscura y fría, donde el libre albedrío ya no es más que memoria y donde los intereses personales se imponen sobre las emociones y los valores reales. Los ciudadanos viven su vida para atender la demanda de energía del temible coloso, la Fábrica de Relojes.

Sin duda, interesantes proyectos tendrá a futuro nuestro querido Mark Hamill.