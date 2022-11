El viernes llegó con una chocante noticia para los fanáticos de DC Comics: Kevin Conroy, actor reconocido por cederle su voz a Batman en La Serie Animada, falleció repentinamente a los 66 años.

El actor tuvo una corta lucha contra el cáncer que lo afectaba, según estableció Variety.

Batman: The Animated Series se emitió originalmente durante 85 episodios en Fox Kids entre 1992 y 1995. La voz profunda y grave de Batman otorgada por Conroy fue ampliamente aclamada por los críticos y amada por los fanáticos.

Conroy cultivó tal nivel de alabanzas que incluso llegó a ser reconocido como la versión definitiva del Cruzado Encapuchado.

Quien lamentó inmediatamente el deceso del actor fue nada menos que Mark Hamill, reconocido por ser Luke Skywalker en la saga Star Wars, pero también por ponerle voz a la versión animada a la némesis de Batman, The Joker.

"Kevin era la perfección", aseguró Hamill en una declaración pública.

Y añadió: "Era una de mis personas favoritas en el planeta y lo amaba como a un hermano. Realmente se preocupaba por las personas que lo rodeaban: su decencia brillaba en todo lo que hacía. Cada vez que lo veía o hablaba con él, mi ánimo se elevaba".

¿Quién es Kevin Conroy, la esencia del Batman animado?

El trabajo de Conroy en torno a la figura de Batman no sólo se remitió a The Animated Series, sino que continuó a través de una serie de producciones que se realizaron posteriormente con el personaje

De hecho, estuvo en la franquicia de videojuegos de DC, Batman: Arkham e Injustice. También apareció en varias películas originales animadas de DC Universe, incluidas Batman: Gotham Knight (2008), Superman/Batman: Public Enemies (2009), Justice League: Doom (2012), Batman: The Killing Joke (2016) y Justice League vs. the Fatal Five (2019), entre otras películas.

La película animada de Justice League (2019) es el último trabajo cinematográfico de Conroy como Batman, y mientras que MultiVersus, de Warner Bros., es su crédito más reciente en el mundo de los videojuegos, que se estrenó a principios de 2022.