Mark Hamill revela "agonía" de mantener en secreto por un año el gran giro de "El Imperio Contraataca"

"Star Wars" cuenta 43 años de existencia desde que el 25 de mayo de 1977 se estrenó en cines "Una Nueva Esperanza", la película que desató la locura hasta el día de hoy. En medio de esta conmemoración y, a propósito también de que "El Imperio Contraataca" celebró sus 40 años, Mark Hamill reveló que guardó por un año el secreto de la gran revelación de la secuela que vio la luz en 1980.

La revelación la hizo a partir del comentario que le envió una fanática, en el que valoraba el trabajo de actuación y el significado cinematográfico de la hasta ese entonces segunda entrega en la saga. Ese tuit fue coronado con la frases "me habría encantado ver la reacción del elenco y el equipo cuando escucharon por primera vez sobre el épico giro en la historia".

En ese momento, Hamill entró nuevamente en escena para responder desde su cuenta, evidenciando que "el elenco y el equipo supieron del giro por primera vez cuando vieron la película terminada".

"Cuando la filmamos, el diálogo de Vader fue 'No sabes la verdad, Obi-Wan mató a tu padre'. Sólo Irvin Keshner, George Lucas y yo sabíamos cómo iba a ser doblada posteriormente", complementó el actor prácticamente con una bomba de racimo para los fanáticos.

El mensaje del intérprete de Luke Skywalker remató su relato indicando que "fue una agonía guardar el secreto por más de un año".

"El Imperio Contraataca" se estrenó originalmente el 21 de mayo de 1980 y desde encontes es considerada una de las mejores películas de la saga, además de que el momento de la confesión de Vader a Luke Skywalker es uno de los momentos más recordados de la historia del cine.

The cast & crew first learned of it when they saw the finished film. When we shot it, Vader's line was "You don't know the truth, Obi-Wan killed your father." Only Irvin Kershner, George Lucas & I knew what would be dubbed in later. Agony keeping that secret for over a year! �� https://t.co/DcB2lW8AhC