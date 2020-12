Se suma Robert Rodríguez: Revelan los primeros detalles de "The Book of Boba Fett"

El final de la segunda temporada de "The Mandalorian" trajo consigo el misterioso anuncio de otra producción ligada al universo de "Star Wars": "The Book of Boba Fett", que contará los sucesos que vendrán después de la adquisición de una nueva posición en la galaxia para el caza recompensas.

La mañana de este lunes el creador Jon Favreau reveló detalles en torno a este título, confirmando primero que se trata de una serie que llegará en diciembre de 2021.

Este título original estará protagonizado por Temuera Morrison y Ming-Na Wen, replicando sus roles de Boba Fett y Fennec Shand.

En tanto que Favreau se verá acompañado en las labores de producción por Dave Filoni y Robert Rodríguez, quien se suma al equipo tras dirigir uno de los episodios de la segunda temporada de "The Mandalorian".

La historia de esta serie está ambientada en la misma línea temporada de las aventuras de la Din Djarin y Grogu, o baby Yoda.

Actualmente están en rodaje y el equipo ya cuenta tres semanas desde que trabajan en la fotografía principal y las grabaciones.

Una vez que concluya ese trabajo, recién comenzará a grabarse la tercera temporada de "The Mandalorian", que llegará después de que se estrene "The Book of Boba Fett".

Junto con estos detalles, también se presentó el logo con que contará la serie: