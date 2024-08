D23: The Ultimate Disney Fan Event entregó importantes anuncios sobre sus próximos proyectos, entre ellos, nuevos detalles y los primeros vistazos de las esperadas producciones del universo de Star Wars, como Skeleton Crew, The Mandalorian and Grogu, Lego Star Wars, etc.

Durante el Disney Studio Showcase, la estrella de Skeleton Crew, Jude Law, que interpreta al misterioso Jod Na Nawood en la nueva saga, presentó el primer avance de la próxima serie, creada por el director de Spider-Man Homecoming, Jon Watts, y el guionista Christopher Ford.

Asimismo, Diego Luna, la estrella del programa, entregó detalles sobre la segunda temporada de Andor, y The Mandalorian and Grogu reveló una nueva actualización sobre la producción.

Los anuncios sobre Star Wars en D23

Skeleton Crew

Jude Law reveló que la serie llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 3 diciembre. La historia sigue las aventuras de cuatro niños (Wim, Fern, KB y Neel), quienes hacen un descubrimiento misterioso en su planeta de origen que los lleva a perderse en una galaxia extraña y peligrosa.

Revisa el tráiler a continuación

Andor – Temporada 2

La serie protagonizada por Diego Luna regresará a la pantalla durante el 2025. En el avance que se mostró se confirmó que Orson Krennic y K-2SO regresarán a la pantalla interpretando a sus personajes de Rogue One: A Star Wars Story, Ben Mendelsohn y Alan Tudyk.

The Mandalorian y Grogu

La producción llegará a la pantalla el próximo 22 de mayo de 2026. En D23, los creadores y productores ejecutivos de The Mandalorian, Jon Favreau y Dave Filoni, confirmaron la fecha de estreno de la película.

En la cinta, fusionará a los queridos personajes de la serie de Disney con una historia totalmente nueva, que tendrá la misma escala cinematográfica de la clásica franquicia.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

Durante la presentación, la nueva serie anunció a su reparto el cual está compuesto por Gaten Matarazzo, Tony Revolori, Marsai Martin, Bobby Moynihan, Michael Cusack, Ahmed Best y llegará a la pantalla el próximo 13 de septiembre.