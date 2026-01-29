Es tendencia:
El Australian Open 2026 tiene lista su final femenina: Sabalenka contra Rybakina

Aryna Sabalenka y Elena Rybákina protagonizarán la gran final femenina del Australian Open 2026 tras superar sus respectivas semifinales.

Por Sebastián Amar

Ya se definieron las rivales para la final del Australian Open 2026
Ya se definieron las rivales para la final del Australian Open 2026

Aryna Sabalenka (1° ranking WTA) y Elena Rybakina (5° ranking WTA) serán las protagonistas de la gran final femenina del Australian Open 2026. Ambas lograron imponerse en sus respectivos partidos de semifinales y confirmar su sólido momento en el primer Grand Slam de la temporada.

La primera en sellar su duelo y asegurar su cupo a la final fue Sabalenka, quien mostró toda su jerarquía y dejó en el camino a Elina Svitolina. La bielorrusa fue contundente y se impuso por 6-2 y 6-3, dominando el encuentro de principio a fin y reafirmando su favoritismo.

Por su parte, Elena Rybakina aseguró su cupo en la final tras un duro enfrentamiento ante Jessica Pegula (6° ranking WTA). La kazaja logró imponerse en un partido de alta tensión, que se definió con sets de 6-3 y 7-6 (7), reflejando lo parejo del duelo.

Ambas ya se han enfrentado en múltiples ocasiones a lo largo de sus carreras. En total, Sabaleka y Rybakina han disputado 12 partidos entre sí, con un historial que favorece a la bielorrusa con 7 victorias, mientras que la kazaja suma 5 triunfos.

Aryna Sabalenka y Elena Rybákina son las finalistas del Australian Open 2026

Aryna Sabalenka y Elena Rybákina son las finalistas del Australian Open 2026

¿Cuándo se juega la final?

La gran final femenina del Australian Open 2026 entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se disputará el 31 de enero a las 05:30 A.M. hora chilena. Se espera una cantidad de público enorme y expectante a cada pelota.

La final femenina del Australian Open 2026 podrá seguirse en Chile a través de las señales de ESPN 2, además de su transmisión vía streaming en la plataforma Disney+ Premium. Se emitirá el encuentro en vivo y con cobertura completa desde Melbourne

El enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos del certamen, considerando la historia entre ambas jugadoras. Ambas se caracterizan por su potencia, agresividad y capacidad de definir puntos.

