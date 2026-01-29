Aryna Sabalenka (1° ranking WTA) y Elena Rybakina (5° ranking WTA) serán las protagonistas de la gran final femenina del Australian Open 2026. Ambas lograron imponerse en sus respectivos partidos de semifinales y confirmar su sólido momento en el primer Grand Slam de la temporada.

La primera en sellar su duelo y asegurar su cupo a la final fue Sabalenka, quien mostró toda su jerarquía y dejó en el camino a Elina Svitolina. La bielorrusa fue contundente y se impuso por 6-2 y 6-3, dominando el encuentro de principio a fin y reafirmando su favoritismo.

Por su parte, Elena Rybakina aseguró su cupo en la final tras un duro enfrentamiento ante Jessica Pegula (6° ranking WTA). La kazaja logró imponerse en un partido de alta tensión, que se definió con sets de 6-3 y 7-6 (7), reflejando lo parejo del duelo.

Ambas ya se han enfrentado en múltiples ocasiones a lo largo de sus carreras. En total, Sabaleka y Rybakina han disputado 12 partidos entre sí, con un historial que favorece a la bielorrusa con 7 victorias, mientras que la kazaja suma 5 triunfos.

¿Cuándo se juega la final?

La gran final femenina del Australian Open 2026 entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se disputará el 31 de enero a las 05:30 A.M. hora chilena. Se espera una cantidad de público enorme y expectante a cada pelota.

La final femenina del Australian Open 2026 podrá seguirse en Chile a través de las señales de ESPN 2, además de su transmisión vía streaming en la plataforma Disney+ Premium. Se emitirá el encuentro en vivo y con cobertura completa desde Melbourne

El enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos del certamen, considerando la historia entre ambas jugadoras. Ambas se caracterizan por su potencia, agresividad y capacidad de definir puntos.