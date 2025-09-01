Jannik Sinner se lleva las miradas de todos en el US Open por su juego, sino que también por su asuntos personales.

Durante la transmisión de su partido contra Denis Shapovalov, un detalle en su celular desató rumores sobre su vida amorosa.

En el fondo de pantalla del italiano se ve a la modelo danesa Laila Hasanovic, ex novia del piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher, hijo del legendario Michael Schumacher.

El hecho fue suficiente para que los fans ataran cabos y comenzaron los rumores de un romance entre el tenista y la modelo.

Laila Hasanovic (Getty Images).

La foto que levantó sospechas

Durante la tercera ronda del US Open, la cámara de SuperTenis captó a Sinner revisando su teléfono. En el dispositivo, la cara de una joven llamó la atención del público.

Jannik Sinner revisa su teléfono en el US Open.

Rápidamente, los seguidores identificaron a Laila Hasanovic, de 24 años y modelo reconocida en Europa.

Cabe destacar que el italiano es discreto con su vida privada. Hace solo unos días, confesó en conferencia de prensa que estaba enamorado, pero se negó a dar detalles. “No quiero hablar de eso”, dijo.

La conexión con la Fórmula 1

Hasanovic es conocida por su paso por el círculo cercano de Mick Schumacher.

Aunque su relación terminó meses atrás, la prensa alemana sigue de cerca su vida y sus apariciones públicas.

La modelo fue vista apoyando a Sinner en Roland Garros y juntos en Copenhague, fortaleciendo los rumores sobre su relación actual.

Mick Schumacher and Laila Hasanovic.

