Jannik Sinner (2°) reaccionó a las declaraciones de Roger Federer sobre la posible manipulación de las canchas de tenis para asegurar que él y Carlos Alcaraz (N°1) lleguen a las finales de los Grand Slam.

Las acusaciones de Federer

El suizo generó revuelo en el mundo del tenis al afirmar que algunos organizadores de torneos modifican la velocidad de las canchas para garantizar que los grandes favoritos, como Sinner y Alcaraz, lleguen a la final.

“Para el jugador más débil, tiene que hacer tiros increíbles para ganarle a Sinner. Mientras que si la cancha es rápida, puede que solo necesite acertar un par de golpes y pasar”, dijo Federer en el canal Andy Roddick’s Served Media.

“Por eso a los organizadores les gusta que Sinner y Alcaraz lleguen a la final, funciona para el juego”, explicó.

Sinner responde: “Siento que estoy…”

El italiano no se guardó su opinión y aclaró que la mayoría de las canchas duras son muy parecidas y que las diferencias son mínimas.

“Las canchas duras, a veces, son muy similares. Hay algunos pequeños cambios, como en Indian Wells, donde la pelota salta un poco más”, comentó.

“Pero si no, tenemos situaciones de juego bastante parecidas en todos los torneos. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo”, aseguró Sinner.

El número 2 del mundo añadió que solo es un jugador que “trata de adaptarse de la mejor manera posible”.