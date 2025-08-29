Denis Shapovalov (29°) llega al US Open con un encuentro clave ante el italiano Jannik Sinner (1°).

Pero la atención no solo se centra en la cancha, porque hace un año Shapovalov provocó la ira de los fans italianos al criticar la desigualdad en sanciones de dopaje y defender a Nicolás Jarry.

Con estos antecedentes, el duelo promete tensión extra, tanto por el juego como por los recuerdos que todavía generan polémica.

ver también Es el N°6 del mundo y uno de los favoritos para ganar el US Open, pero se vio obligado a renunciar entre lágrimas

La defensa de Jarry que levantó polémica

En 2024, Shapovalov expresó su molestia a través de Twitter por lo que consideró “diferentes reglas para distintos jugadores” en casos de dopaje.

“No me imagino lo que sentirán todos los demás jugadores que fueron suspendidos por sustancias contaminadas”, publicó en su cuenta de X.

Denis Shapovalov muestra su molestia en X por el caso de Sinner.

Publicidad

Publicidad

El canadiense hizo referencia a los tres meses de sanción que recibió Sinner, en comparación con los tres años que enfrentó Jarry por casos de dopaje bastante similares.

Muchos italianos interpretaron sus comentarios como un ataque a Sinner, aunque el canadiense aclaró que solo hablaba en términos de principio y no del italiano.

“Había muchísimos italianos molestos conmigo (..) Hice un comentario sobre el caso de Sinner, pero no hablé de Sinner. Para mí, no tenía nada que ver con él”, aclaró.

Publicidad

Publicidad

“Era sobre el principio. Un tipo como Jarry fue suspendido por tres años o lo que fuera, y otros jugadores siguen jugando”, agregó.

Aun así, la repercusión fue inmediata, con críticas y comentarios en redes que aún recuerdan ese episodio.

Nicolás Jarry en el US Open 2025 (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también Es la N°13 del mundo, semifinalista del US Open y vivió un aterrador momento tras ser acosada por su ex en pleno partido

Sinner y Shapovalov: la revancha pendiente

Sinner y Shapovalov se enfrentarán este sábado 30 de agosto en el US Open, no antes de las 12:40 horas.

Los antecedentes y la tensión generada por los fans le suman un condimento extra al partido, que no solo definirá quién avanza a la cuarta ronda, sino también quién puede imponer su autoridad en este cruce lleno de historia reciente.