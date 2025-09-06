Max Mirnyi lo volvió a hacer, pero esta no con raqueta para volver al tenis, sino desde el banco.

Tras superar un complicado tumor cerebral que casi lo saca del tenis, el histórico 10 veces campeón de Grand Slam y ex N°1 en dobles, se unió al equipo de Aryna Sabalenka justo a tiempo para su defensa del título en el US Open.

El regreso de Max Mirnyi al tenis

Mirnyi fue operado a fines de 2023 y pasó meses recuperándose lejos de las canchas.

“Bueno, es algo de lo que realmente no hablé en público, pero toda la noticia de que era maligno salió cuando me dieron el alta del hospital donde me operaron”, explicó.

“Para estar del lado más seguro, lo clasificaron como maligno para que pudiera recibir la atención más intensiva, porque no podían determinar exactamente qué tipo de tumor era”, aclaró.

Max Mirnyi se sienta en el box de Aryna Sabalenka durante el US Open 2025 (Getty Images).

“Ahora el tratamiento ya está completo. Durante todo 2024 seguí el protocolo para los casos más agresivos. Por suerte, todo está estable ahora, así que me siento bien y agradecido con Dios de estar aquí y tener la oportunidad de estar en el US Open”, reveló.

Ahora, a sus 48 años, el bielorruso regresa al circuito, con la misma energía de siempre, pero con un nuevo rol: guiar a Sabalenka hacia otra gran victoria en Estados Unidos.

Sabalenka disputa la final

Sabalenka, que disputa la final ante Amanda Aminisova, ya cuenta con su equipo de siempre, pero incorporó a Mirnyi para añadir “una o dos herramientas más” a su arsenal.

Su rol es “delicado”, según sus propias palabras, pero clave para añadir pequeñas mejoras que podrían ser la diferencia entre levantar el trofeo o quedarse con las manos vacías.

Con él, la número 1 del mundo no solo tiene técnica, sino también la experiencia de un campeón que sabe manejar la presión en momentos decisivos.

“Ella ya tiene toda la fuerza a su favor. Solo necesita recordarse a sí misma que la presión es un privilegio y que es una campeona que se va a ajustar”, remarcó Mirnyi sobre su compatriota.