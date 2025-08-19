El US Open partió con un golpe inesperado para la checa Katerina Siniakova, estrella del dobles y multicampeona de Grand Slam.

Su compañero en el torneo mixto, Jannik Sinner, anunció su retiro tras sus problemas físicos en Cincinnati, dejando a Siniakova sin alternativa y fuera del cuadro.

Siniakova, sin pareja y con manos vacías

Siniakova, actualmente número 2 del mundo en dobles y con 11 títulos de Grand Slam en esa categoría, esperaba competir en el nuevo torneo de dobles mixtos del US Open junto a Sinner.

Sin embargo, tras la retirada del italiano, la WTA confirmó que el equipo sería reemplazado por un dúo alternativo.

Esto provocó que Siniakova, quien incluso se había saltado el torneo de Cleveland para prepararse, quedara sin opción de competir.

Katerina Siniakova en Wimbledon 2025 (Getty Images).

La retirada de Sinner y las críticas

El campeón del Cincinnati Open explicó su decisión. “Siento muchísimo decepcionaros, chicos”, dijo en el Masters de Cincinnati.

“Desde ayer no me siento bien. Pensé que mejoraría durante la noche, pero empeoré. Intenté salir, intenté hacerlo incluso en un partido pequeño, pero no pude aguantar más”, agregó.

Y a pesar de entenderse por salud, el hecho de que Siniakova no haya recibido un reemplazo generó cuestionamientos en redes y comentarios de seguidores sobre la falta de previsión hacia la checa.

Eso sí, las críticas no van dirigidas al N°1, que claramente no está en condiciones de jugar, sino que a la organización del torneo por faltarle el respeto a una jugadora de la talla de Siniakova.

Un historial que respalda la injusticia

La carrera de Siniakova respalda el nivel de frustración de los fanáticos: oro olímpico en dobles y mixtos, 11 títulos de Grand Slam y ex número 1 del mundo.

La checa quedó “tirada” en Flushing Meadows pese a su trayectoria, evidenciando lo imprevisible que puede ser el calendario y las decisiones de los jugadores en el tenis profesional.