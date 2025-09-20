En medio de la intensidad de la Billie Jean King Cup, la tenista estadounidense Jessica Pegula demostró que no todo en su vida gira en torno a los millones.

La estadounidense, heredera de una fortuna millonaria (que la convierte en la tenista más rica del circuito), sorprendió a sus fans con un gesto simple pero lleno de cariño.

El gesto que conmovió a los fans de Jessica Pegula

Después de su partido de cuartos de final contra Kazajistán en Shenzhen, Pegula recibió un pequeño regalo de un fan, un llavero con la foto de su perro Maddie.

La jugadora compartió el detalle en Instagram. “El llavero más bonito de mi perrita Maddie, regalo de un fan chino”, publicó.

Pero eso no fue todo. Pegula también mostró un frasco lleno de pulseras y otros pequeños obsequios de seguidores.

“También guardo todas las pulseritas y regalitos que me dan, ¡así que no dejen de enviármelos!”, agregó.

La riqueza de Pegula

A pesar de ser dueña de equipos de la NFL y la NHL, y de una familia millonaria, Pegula dejó claro que los gestos simples de los fans siguen significando mucho para ella.

La humildad y cercanía con los seguidores, según quedó demostrado, no se compran con dinero.

Este gesto ocurre justo después de la polémica en la que se vio envuelta su compatriota, Taylor Townsend, por comentarios racistas sobre la comida china, lo que le trajo una lluvia de críticas y terminó en una disculpa.

