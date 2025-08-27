Frances Tiafoe (17°) no solo se ha ganado un lugar entre los jugadores más reconocidos del circuito ATP, sino que también despierta curiosidad por su vida fuera de la cancha.

A los 27 años, el estadounidense, ex N°10 del mundo y semifinalista del US Open 2022, comparte su vida con Ayan Broomfield, una ex tenista canadiense y que fue nada menos que la doble oficial de Venus Williams en la película King Richard.

Ayan Broomfield y Frances Tiafoe (Getty Images).

De la cancha a la fama global

Tiafoe se ha destacado por su estilo explosivo y su carisma, lo que le ha valido no solo victorias importantes, sino también reconocimiento en el mundo del entretenimiento y la cultura pop.

Ha aparecido en canciones de rap y ha sido ovacionado por personalidades como Michelle Obama, consolidando su imagen más allá de la raqueta.

Pero eso no es todo. Según Forbes, Tiafoe es el noveno tenista mejor pagado del mundo, con ingresos de 15,2 millones de dólares, unos 14,7 mil millones de pesos chilenos.

Si bien su año ha estado lleno de lesiones, sus principales ganancias vienen de promociones y su presencia mediática.

Frances Tiafoe gana su primer partido del US Open 2025 (Getty Images).

¿Quién es la novia de Frances Tiafoe?

Su pareja, Ayan Broomfield, tuvo una carrera en el tenis profesional con ranking máximo de 680 en singles y 467 en dobles.

Tras colgar la raqueta, se convirtió en figura creativa y trabajó como doble de Venus Williams, participando en proyectos de cine y colaboraciones con marcas reconocidas.