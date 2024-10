Frances Tiafoe pierde el partido y hace la gran Chino Ríos insultando al árbitro: "Fu... you"

El estadounidense Frances Tiafoe (17°) se convirtió viral luego de lo sucedido en el Masters 1000 de Shanghai. Pero lamentablemente no fue por una jugada en particular, sino por su airada reacción tras el partido que perdió ante el ruso Roman Safiullin (61°).

El encuentro estuvo vibrante y se resolvió en el tie break del tercer set para el europeo, que se metió los octavos de final del certamen asiático al ganar por 5-7, 7-5 y 7-6 (5).

El problema es que con el marcador 5-5 en el desempate final, a Tiafoe lo castigaron por demorar su servicio. De esta manera, sólo pudo ejecutar su segundo saque, el cual perdió y el ruso aprovechó el match point para ganar con un ace.

Esto descontroló a Tiafoe, quien tras despedirse caballerosamente de su rival en la malla, insultó al juez de silla ecuatoriano Jimmy Pinoargote.

“Fuck you, fuck you”, le gritó de manera vehemente y siguió hablando cuando se fue a su asiento. “En serio me jodiste, me arruinaste el partido, maldición”, dijo el norteamericano muy ofuscado.

“Tres malditas horas para nada, maldito idiota”, fue lo último que señaló Tiafoe, quien ahora arriesga una severa multa por parte del ATP.

Tiafoe terminó muy molesto el partido y su reacción dio la vuelta al mundo

Tiafoe hace recordar al Chino Ríos

Gritarle “fuck you” al umpire no es algo nuevo. Sucedió con Marcelo Ríos en 1997, claro en que en pleno partido que disputaba en el torneo de Los Ángeles.

Esa vez fue descalificado y multado con 5.000 dólares por decirle “fuck you” al árbitro del encuentro, Tonny Simons, en el partido que jugaba ante el japonés Goichi Motomura.

Esa vez, el Chino se molestó porque iba perdiendo 5-3 en el primer set y pidió un tiempo antes de que su rival efectuara el saque. El nipón no lo tomó en cuenta, sirvió y metió un ace, que fue validado por el umpire en esa ocasión antes del escándalo.