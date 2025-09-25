Un instante bastó para que todos los focos se centraran en Roger Federer y Carlos Alcaraz durante la reciente Laver Cup 2025.

Más allá de los resultados y partidos, lo que captó todas las miradas fue un gesto de Federer que dejó al español literalmente boquiabierto.

El suizo le permitió admirar su exclusivo Cosmograph Daytona Blue Sapphire, un reloj de lujo con caja de oro blanco de 18 quilates y esfera de obsidiana, valorizado en 1,5 millones de dólares, cerca de 1,4 mil millones de pesos chilenos.

El momento quedó registrado y ya suma más de 612,8 mil visualizaciones, solo en X:

Tweet placeholder

ver también Carlos Alcaraz sufre tremendo susto en el ATP de Tokio y enciende las alarmas: “Estaba asustado, no voy a mentir”

La reacción de Alcaraz

Alcaraz no dudó en observar cada detalle, un instante que evidencia que incluso fuera de la cancha, Federer sigue dejando huella, esta vez con un toque de lujo que pocos pueden presenciar.

Aunque la Laver Cup estuvo marcada por los resultados (El Team World venció 15-9 al Team Europa), el instante del reloj millonario se convirtió en la anécdota del torneo.

Publicidad