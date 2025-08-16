Nicolás Jarry (100°) y Alejandro Tabilo (103°) continúan dejando huella en el Winston-Salem Open.

Mientras el primero ya está en el cuadro principal, el segundo avanza firme en la qualy, y ambos tienen asegurado un jugoso premio que, además de dinero, alimenta sus sueños de seguir avanzando y sorprender en este ATP 250.

Jarry: primer paso y premio asegurado

El nacional ya tiene garantizado un cheque de 4.160 dólares solo por disputar la primera ronda, es decir un poco más de 4 millones de pesos chilenos.

Aunque todavía queda mucho por jugar, cada victoria lo acerca a cifras mucho más atractivas: los semifinalistas podrían embolsarse 35.280 dólares, mientras que el campeón se llevaría 107.060 dólares.

Tabilo: a un triunfo del cuadro principal

Alejandro Tabilo no se queda atrás. Tras su sólido triunfo en la primera ronda de la qualy, ya aseguró 2.205 dólares, cerca de 2,1 millones de pesos chilenos.

Ahora se enfrenta a Dhakshineswar Suresh para meterse en el main draw. Con su pase al cuadro principal, los premios se multiplicarían y darían un empujón a sus finanzas y confianza en el torneo.

Winston-Salem Open: premios que motivan

Si bien los montos exactos de este año aún no se confirman, el histórico prize money de 2024 permite hacerse una idea: desde 1.215 dólares por Q1 hasta más de 100 mil dólares para el campeón:

