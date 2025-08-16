Es tendencia:
Jarry y Tabilo aseguran varios millones en el Winston-Salem Open y sueñan con dar la gran sorpresa

Los chilenos ya saben lo que recibirán por sus primeros partidos y apuntan a avanzar para aumentar sus premios en el ATP 250 estadounidense.

Por Javiera López Godoy

Añejandro Tabilo y Nicolás Jarry
© PhotosportAñejandro Tabilo y Nicolás Jarry

Nicolás Jarry (100°) y Alejandro Tabilo (103°) continúan dejando huella en el Winston-Salem Open. 

Mientras el primero ya está en el cuadro principal, el segundo avanza firme en la qualy, y ambos tienen asegurado un jugoso premio que, además de dinero, alimenta sus sueños de seguir avanzando y sorprender en este ATP 250.

Jarry: primer paso y premio asegurado

El nacional  ya tiene garantizado un cheque de 4.160 dólares solo por disputar la primera ronda, es decir un poco más de 4 millones de pesos chilenos.

Aunque todavía queda mucho por jugar, cada victoria lo acerca a cifras mucho más atractivas: los semifinalistas podrían embolsarse 35.280 dólares, mientras que el campeón se llevaría 107.060 dólares.

Tabilo: a un triunfo del cuadro principal

Alejandro Tabilo no se queda atrás. Tras su sólido triunfo en la primera ronda de la qualy, ya aseguró 2.205 dólares, cerca de 2,1 millones de pesos chilenos.

Ahora se enfrenta a Dhakshineswar Suresh para meterse en el main draw. Con su pase al cuadro principal, los premios se multiplicarían y darían un empujón a sus finanzas y confianza en el torneo.

Winston-Salem Open: premios que motivan 

Si bien los montos exactos de este año aún no se confirman, el histórico prize money de 2024 permite hacerse una idea: desde 1.215 dólares por Q1 hasta más de 100 mil dólares para el campeón:

  • Ganador: US$107.060 (103,1 millones de pesos chilenos) 
  • Finalista: US$61.435 (59,1 millones de pesos chilenos) 
  • Semifinalista: US$35.280 (33,9 millones de pesos chilenos) 
  • Cuartos de final: US$20.375 (19,6 millones de pesos chilenos) 
  • Octavos de final: US$11.640 (11,2 millones de pesos chilenos) 
  • Segunda ronda: US$6.840 (6,5 millones de pesos chilenos) 
  • Primera ronda: US $4.160 (4 millones de pesos chilenos) 
  • Q2: US$2.205 (2,1 millones de pesos chilenos) 
  • Q1: US$1.215 (1,1 millones de pesos chilenos)
