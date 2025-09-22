Alejandro Tabilo (112°) no solo está escribiendo historia en el ATP 250 de Chengdú, también está asegurando una buena suma para su cuenta bancaria.

Por instalarse en la final, el chileno ya tiene garantizados 105.610 dólares, es decir, alrededor de 100,5 millones de pesos chilenos, además de 165 puntos ATP que sí o sí lo impulsarán en el ranking y lo meterán otra vez dentro del Top 100.

Alejandro Tabilo en el Chengdu Open 2025 (Foto: Chengdu Open).

Lo que ganaría Tabilo si se corona campeón

La cifra, de por sí llamativa, puede crecer de manera considerable. Si Tabilo logra vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti (9°), se llevará un cheque por 181.065 dólares, unos 172,4 millones de pesos chilenos, y un total de 250 puntos ATP.

Este botín no solo engorda su billetera, sino que también lo dejaría mucho mejor posicionado en la clasificación mundial.