Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Los millones que ya embolsa Tabilo en Chengdú y lo que podría ganar si se corona campeón ante Musetti

El chileno ya tiene asegurada una millonaria cifra solo por llegar a la final del ATP 250 de Chengdú, pero el premio puede ser aún mayor si levanta el trofeo.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo en el Chengdu Open
© Chengu OpenAlejandro Tabilo en el Chengdu Open

Alejandro Tabilo (112°) no solo está escribiendo historia en el ATP 250 de Chengdú, también está asegurando una buena suma para su cuenta bancaria.

Por instalarse en la final, el chileno ya tiene garantizados 105.610 dólares, es decir, alrededor de 100,5 millones de pesos chilenos, además de 165 puntos ATP que sí o sí lo impulsarán en el ranking y lo meterán otra vez dentro del Top 100.

Alejandro Tabilo en el Chengdu Open 2025 (Foto: Chengdu Open).

Alejandro Tabilo en el Chengdu Open 2025 (Foto: Chengdu Open).

Alejandro Tabilo da gigantesco salto en ranking ATP tras avanzar a semifinales en Chengdú

ver también

Alejandro Tabilo da gigantesco salto en ranking ATP tras avanzar a semifinales en Chengdú

Lo que ganaría Tabilo si se corona campeón

La cifra, de por sí llamativa, puede crecer de manera considerable. Si Tabilo logra vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti (9°), se llevará un cheque por 181.065 dólares, unos 172,4 millones de pesos chilenos, y un total de 250 puntos ATP. 

Este botín no solo engorda su billetera, sino que también lo dejaría mucho mejor posicionado en la clasificación mundial.

Lee también
Tabilo vs. Mussetti en la final del Chengdu Open: Hora y dónde ver en vivo
Tenis

Tabilo vs. Mussetti en la final del Chengdu Open: Hora y dónde ver en vivo

El Top 10 que desafía a Tabilo en China: Jarry ya le ganó
Tenis

El Top 10 que desafía a Tabilo en China: Jarry ya le ganó

El nuevo apodo que le ponen a Tabilo tras su semana de lujo en China
Tenis

El nuevo apodo que le ponen a Tabilo tras su semana de lujo en China

Los premios que aseguran Garin y Soto en el Challenger de Buenos Aires
Tenis

Los premios que aseguran Garin y Soto en el Challenger de Buenos Aires

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo