El sacrificio valió la pena. Rechazar jugar con el equipo chileno de Copa Davis para privilegiar su gira por China, le trae excelentes resultados a Alejandro Tabilo, quien volvió a convertirse en el mejor tenista chileno en el ranking ATP.

Luego que hace una semana llegara a la final del Challenger 100 de Huangpu, su actual presentación en el Abierto de Chengdu, donde debió pasar dos rondas clasificatorias, es más que positiva pues ya alcanzó la semifinal tras su triunfo este domingo al australiano Christopher O’Connell.

Si hace siete días, se mencionaba que Tabilo recuperó el número uno de Chile en el ranking ATP, tras dejar atrás a Nicolás Jarry, ahora consiguió el principal objetivo que tenía en su paso por China, como es regresar al selecto grupo del Top 100.

El gigantesco salto que da Tabilo en el ranking ATP

Hasta el último lunes, previo a las Fiestas Patrias, el zurdo de origen canadiense estaba en el 112° puesto, mientras que el “Príncipe” se ubicaba 101°. Hasta antes de los cuartos de final en Chengdu, logró avanzar nueve escalones en la clasificación mundial.

Aquello le permitía a Tabilo aprovechar la caída en el “ranking live” de Jarry para volver a convertirse en la mejor raqueta chilena. Sin embargo, la victoria ante O’Connell, provocó que acumule un salto total de 20 posiciones en el ATP Tour.

A la espera de lo que ocurrirá en semifinales de este torneo en China, “Unagi” aparece en la presente jornada en la ubicación 92° con un total actual de 676 puntos, y este lunes en la actualización semanal del listado volverá a estar en el Top 100.

¿Cuándo juega por semifinales?

Alejandro Tabilo se prepara para lo que será un partido clave para seguir soñando con el título del ATP de Chengdu. El chileno se verá las caras con el estadounidense Brandon Nakashima (33°) este lunes 22 de septiembre a partir de las 6:00 horas de nuestro país.