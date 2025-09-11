El tenista chileno Alejandro Tabilo (125°) está en racha durante su presentación en Asia. Luego de superar en sus anteriores presentaciones al ruso Pável Kótov (318°) por 7-6(4) y 6-4, y al al taiwanés Hsu Yu-hsiou (241°) por 6-2 y 6-1, se metió en cuartos del final en el Challenger 100 de Huangpu.

En busca de meterse en las semifinales del certamen que se juega en China, el zurdo de origen canadiense se enfrentará al estadounidense Nishesh Basavareddy (108°), quien eliminó al italiano Giulio Zeppieri (171°) por 6-4, 1-0 y retiro.

Será la segunda vez que Tabilo se vea las caras con el norteamericano. Su primer encuentro se dio en el ATP 250 de Auckland (Nueva Zelanda) donde no pudo defender el título que logró en 2024 tras caer ante este rival por 4-6, 7-5 y 4-6.

¿A qué hora juega Tabilo vs. Nishesh Basavareddy?

El duelo entre el tenista chileno y el estadounidense, por los cuartos de final del Challenger 100 de Huangpu, fue programado por la organización del torneo para este viernes 12 de septiembre, a contar de las 5:10 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El encuentro de Alejandro Tabilo se podrá seguir de manera exclusiva a través de www.atptour.com

Para acceder a la transmisión hay que entrar en el menú “Challenger TV” y luego en la sección “Challenger”. Desde ahí se puede buscar el torneo bajo el nombre “Guangzhou (Huangpu)”, o bien localizar directamente a los jugadores en el buscador.

