¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Harold Mayot en el Masters 1000 de Shanghai? Hora y dónde ver en vivo

El chileno busca meterse en el cuadro principal del torneo asiático y tendrá un duro desafío ante el francés Harold Mayot.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo y Harold Mayot
© Getty ImagesAlejandro Tabilo y Harold Mayot

Alejandro Tabilo (72°) viene con energía tras su título en Chengdú y ahora quiere dar otro paso en el Masters 1000 de Shanghái.

El zurdo nacional se mide con Harold Mayot en la segunda ronda de la qualy, un partido inédito que definirá quién entra al cuadro principal.

Tabilo, actual 72° del ranking ATP, se mide por primera vez con el francés Harold Mayot, 150° del mundo.

Sobre el papel, el chileno corre con ventaja, pero en este tipo de partidos no hay margen de error, ya que el que gane se mete de lleno en el cuadro principal.

¿A qué hora juega Tabilo vs. Mayot en Shanghai?

El partido está programado para este lunes 29 de septiembre a la 1:00 de la madrugada en Chile. Los fans chilenos tendrán que trasnochar para seguir a Jano en su aventura por China.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y Disney+, que tendrán la cobertura del Masters 1000 de Shanghái.

