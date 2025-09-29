Después de varias semanas sin jugar, incluso bajándose de la Copa Davis por el nacimiento anticipado de su hija, Nicolás Jarry (111°) vuelve a decir presente en el circuito ATP.

Su reencuentro con las canchas será en el Villena Open, un torneo Challenger 100 en España que servirá como termómetro de su estado competitivo.

El chileno debutará en primera ronda contra Tom Gentzsch (286°), un alemán con el que nunca se ha cruzado en el circuito.

¿A qué hora juega Jarry vs. Gentzsch en Villena?

El partido está programado para hoy lunes 29 de septiembre, no antes de las 13:15 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión será online a través de www.atptour.com

Para encontrarlo hay que entrar en el menú “Challenger TV” y luego “Challenger”, buscar el torneo bajo el nombre “Villena” o directamente a través de los jugadores.

Lo que viene si avanza

En caso de superar a Gentzsch, Jarry se medirá en segunda ronda con el ganador del duelo entre Dimitar Kuzmanov (265°) y Kimmer Coppejans (186°).