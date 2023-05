Ninoska Payauna, consejera constituyente electa del Partido Republicano se sumó como la segunda carta del partido con mayoría en el órgano redactor con antecedentes penales. El primero fue Aldo Sanhueza, quien renunció a la tienda tras las elecciones, quien fue condenado por tocar partes íntimas de una mujer en medio de un viaje en bus; en tanto, Payauna fue detenida por hurto; causa judicial de la cual estaba al tanto el partido.

La consejera electa por la Región de Tarapacá fue sorprendida robando al interior de la tienda Ripley en abril del 2007, según consigna La Tercera. En la instancia, Payauna fue detenida junto a otra mujer por el delito, tras ser detectadas por la central de monitoreo de la tienda.

De acuerdo al reporte de Carabineros, Payauna y su acompañante “habían ocultado artículos en una bolsa que portaban cada una, para luego dirigirse hasta uno de los accesos de ingreso en dirección al exterior, sin cancelar dichas especies”. En el detalle, se le acusó del rodo de un sweater marca Index avaluado en casi $10.000 de la época.

Payauna es sondeada por el Partido Republicano para presentarla como carta a presidir la instancia; a sabiendas de la causa que arrastra desde el 2007. La idea del partido es mostrarse como un conglomerado más abierto al diálogo político.

Fiscalía no preservó

Luego de ser detenida, la fiscalía decidió no preservar con sanciones para que la causa fuese cerrada, arguyendo el principio de oportunidad. El dictamen señala que “el Ministerio Público estima que los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

“Además, la baja penalidad asociada a la conducta denunciada haría más perniciosa que favorable la intervención del aparato de persecución penal estatal”, agrega.

Partido Republicano al tanto de la causa

Desde la tienda liderada por José Antonio Kast afirmaron que “estaban en conocimiento de la situación”.

“La propia candidata reconoció que había cometido un error hace más de 15 años y que estaba arrepentida de ello. Sería lamentable que algunos pretendan transformar una tontería de jóvenes, una chacota de dos niñas en una tienda, en un hecho político”, agregaron.