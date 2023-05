A solo días de la elección de los miembros del Consejo Constitucional, salió a la luz pública que el candidato del Partido Republicano, Aldo Sanhueza Carrera, quien compite por un cupo al órgano redactor en la Región del Biobío, fue detenido en 2019 acusado del delito de abuso sexual contra una persona adulta.

Según información entregada por el Poder Judicial a radio ADN, los hechos se remontan al 29 de marzo del 2019, cuando el aspirante del Partido Republicano al Consejo Constitucional fue capturado en la comuna de Penco, región del Biobío, por graves ofensas al pudor, acusado de haber cometido abuso sexual al interior de un bus.

Documentos del Poder Judicial respecto a la audiencia de control de detención, Sanhueza habría cometido el acto al interior de un bus de la línea Pullman Tur, en medio del traslado por la Ruta 150, a la altura del enlace Penco, en la comuna homónima. De acuerdo a los datos entregados en el control, los hechos habrían ocurrido a eso de las 4:00 horas de la madrugada.

Luego de la audiencia, se decretó la suspensión condicional del procedimiento y tras el cumplimiento de un año desde el decreto de la suspensión de caso, se decretó el sobreseimiento definitivo y la prohibición de acercarse a la víctima en un periodo de un año para el postulante al Consejo Constitucional.

Tras salir a la luz pública el caso, el propio candidato del Partido Republicano reconoció la acusación: “la persona que iba en el asiento contiguo al mío me denunció ante el personal del bus y posteriormente a Carabineros por supuestos actos inapropiados”, prosiguiendo que, “pese a mis descargos, el Tribunal resolvió suspender el procedimiento con la condición de que no me acercara a la víctima”.

El caso de Sanhueza se dio a conocer este jueves 4 de mayo, a solo horas de revelarse que la candidata del Partido de la Gente (PDG) Karla Añes, fue condenada a prisión por microtráfico.