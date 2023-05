El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, adelantó durante su participación en Mesa Central de Canal 13, que uno de los consejeros del respectivo partido tomará la presidencia del Consejo Constitucional.

¿Qué fue lo que dijo el presidente del Partido Republicano?

Arturo Squella declaró en Mesa Central que “efectivamente. Creemos que corresponde que un Republicano sea quien presida esta institución”.

Respecto de si el cargo lo tendrá una mujer o un hombre, el republicano indicó que aún no hay un nombre para que tome el cargo ni si se tratará de un hombre o mujer.

Durante la conversación, Squella fue consultado sobre la renuncia de Aldo Sanhueza, candidato electo al consejo que renunció su partido y al Consejo Constitucional tras conocerse que tenía una acusación por abuso sexual.

Sobre esto, el presidente del partido republicano manifestó: “él no nos contó lo que después se hizo público por un medio de comunicación”, añadiendo que “hemos estado viendo cómo queda el mapa del consejo. Desde el punto de vista de los 50 se sigue teniendo ⅔ y los ⅗ no están en juego ”.

“Él (Sanhueza) toma la decisión para no generar ruido al desarrollo de este consejo. Él no nos contó el proceso judicial, desde ese entonces las decisiones están en función de lo que él estime conveniente”, dijo, agregando que “se alguna manera, habla bien de él que no quiera afectar con un potencial foco de conflicto el desarrollo de este Consejo”, señaló.

A cerca del trabajo que ha presentado hasta ahora la Comisión de Expertos del Consejo Constitucional, el líder de extrema derecha expresó que “tampoco me entusiasma tanto. A medida que hemos ido conociendo el resultado del trabajo de la Comisión de Expertos, por cierto que hay mucho que hacer. Hay materias y libertades que no están bien abordadas“.