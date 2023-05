Tras los resultados de la elección de consejeros constitucionales, el partido Republicano fue quien se llevo una mayor parte de los votos con el 35,42% de las preferencias y desde entonces surgía la idea que desde Chile Vamos se unieran al partido. Desde la UDI se refirieron acerca de una posible alianza.

¿Se unirá Chile Vamos a Republicanos en el Consejo?

A pesar de que Chile Vamos sufriera una dura derrota ante Republicanos, esperan mantener una amena convivencia con el partido debido a que ambos suman 2/3 de lo que es el Consejo Constitucional.

El presidente de la UDI, Jaime Macaya, se refirió al respecto con La Tercera en cuanto a las alianzas electorales y manifestó que "Creo que hoy día es prematuro tomar decisiones respecto a las alianzas electorales de las elecciones tradicionales, que son en octubre del próximo año".

"Por dos razones : la primera es porque tenemos que ver cómo culmina este camino que nosotros diseñamos y nos sentimos, entre comillas, padres de este proceso, y de qué manera se suben todos los otros actores a este carro, especialmente el Partido Republicano”, agregó.

La derrota más importante de la izquierda

Por otra parte, Macaya se abrió para comentar acerca de sus sensaciones tras el triunfo de Republicanos y no tan así de la izquierda “Lo del domingo es la derrota en elección de candidatos más importante que ha sufrido la izquierda en la historia de Chile. Por segunda vez, en menos de un año, la izquierda fue derrotada”.

“Y para nosotros, donde la izquierda es el adversario ideológico y sabemos que no ha renunciado a sus intenciones, ponemos el beneficio de la buena fe sobre republicanos, de que depende de ellos aprovechar este momento para cerrar de buena manera tres años que han sido muy dolorosos para Chile”.

Un mensaje para los republicanos

Jaime Macaya hizo un llamado por aquellos que piensan que la UDI debe mimetizarse con Republicanos “Ojo, yo no soy el presidente que la UDI necesita si quisieran mimetizarse con el Partido Republicano. Y en esto también es un mensaje para los republicanos, tú no puedes pretender en el Congreso ser un freerider, una persona que hace una oposición simbólica, diciéndole que no a todo, y en el Consejo Constituyente comportarte como estadista. El Partido Republicano tiene que asumir su responsabilidad y mostrar gobernabilidad en ambos lugares".

¿Cómo finalizaron los resultados del Consejo Constitucional?