Cada vez queda menos para que se termine de redactar el proyecto de Nueva Constitución, el cual en estos momentos se encuentra siendo redactado por el Consejo Constitucional. Cuando este órgano termine su trabajo, el nuevo texto será votado en el Plebiscito de Salida el domingo 17 de diciembre.

¿En qué está el Consejo Constitucional?

Este sábado 14 de octubre, la mesa directiva del Consejo remitirá el informe entregado ayer viernes, el cual contiene modificaciones e indicaciones de 622 artículos.

Aquel documento deberá ser votado este lunes 16, instancia en que se aprobarán o rechazarán las observaciones que fueron despachadas desde la Comisión Experta. Si un artículo no obtiene el quorum para ninguna de las dos opciones, se conformará una comisión mixta, la cual estará conformada por seis miembros del Consejo Constitucional y seis miembros de la Comisión Experta, la que podrá proponer soluciones con el voto de los tres quintos de sus miembros en ejercicio.

Cabe aclarar que para aprobar una observación se debe alcanzar un 3/5 de votos a favor. Mientras que para que una indicación sea rechazada, se deben alcanzar 2/3 en contra.

Algunos de los temas más importantes y controversiales que fueron votados el viernes son el derecho a la vida de quienes están por nacer y objeción de conciencia (aborto), paridad de género en la política, reducción del número de diputados, migración, derechos sociales, entre otros.

Al respecto de los acuerdos que se han logrado, Carlos Frontaura (Republicano) aseguró estar “satisfecho con el resultado de este trabajo. Estoy satisfecho porque el borrador que estamos construyendo logra compatibilizar la tradición constitucional chilena con las necesidades de cambio”.

No obstante, el consejero manifestó que “no puedo decir que es un texto perfecto, porque no lo es; no puedo decir con convicción que me interpreta completamente o que cada uno de sus detalles, incisos o definiciones son exactamente como yo lo habría redactado, porque eso no es así, y tampoco es posible”.

Por su lado, el consejero Alexis Cortés (PC) afirmó que “es legítimo que la derecha ejerza su mayoría, pero cuando se redacte una Constitución no es necesariamente lo más recomendable, puesto que quien posee la mayoría tiene la responsabilidad de conducir el proceso para que sea exitoso, o sea usar la mayoría para construir la casa de todos, no su propio condominio cerrado“.

¿Cuándo termina el trabajo del Consejo?

Después de la votación de esta semana, el Consejo Constitucional deberá seguir votando los artículos de la propuesta de texto constitucional, para finalmente, el martes 7 de noviembre terminar su trabajo. Después de ese día, el Consejo se disolverá.

¿Cómo será las elecciones del Plebiscito de Salida?

El día del Plebiscito de Salida (domingo 17 de diciembre), los electores deberán votar “A favor” o “En contra” del nuevo texto constitucional. Si este se aprueba, entonces se reemplazará la actual Carta Magna, por la nueva.