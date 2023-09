La encuesta Plaza Pública de Cadem ya publicó los resultados de su nuevo sondeo, en el que se abordan temas como el apruebo o rechazo a la nueva Constitución que se votará en diciembre de este año.

¿Gana el apruebo o rechazo a la Nueva Constitución?

Ante la pregunta: “Con la información que tiene disponible hasta ahora, ¿Usted votaría a favor o en contra de la nueva constitución en las elecciones de diciembre de este año?”, un 53% de los encuestados por Cadem señaló que votaría en contra, un 30% a favor y un 17% no sabe o no responde.

La opción “en contra” bajó tres puntos desde la encuesta realizada en la semana del 25 de agosto, mientras que “a favor” subió seis puntos en el mismo periodo. Sin embargo, sigue habiendo una diferencia de 23 puntos entre ambas.

Sobre la necesidad de un nueva Carta Magna, un 46% respondió que prefiere “la constitución actual” y un 42% “la propuesta de nueva constitución”. Mientras que un 12% no sabe o no responde.

En el escenario de que la propuesta de nueva Constitución no se apruebe en diciembre, un 57% de los encuestados cree que el proceso constitucional “debe cerrarse y continuar con la Constitución actual “, un 41% que “debe continuar y proponerse una nueva Constitución” y un 2% no sabe o no responde.

Condiciones para votar a favor o en contra

Ante la interrogante: “¿Usted votaría a favor en el plebiscito de diciembre si…?“, las tres opciones que se imponen son:

Si la nueva constitución considera libertad de elección en salud, pensiones y educación (81%).

Si el texto da estabilidad al futuro del país (81%).

Si la nueva constitución considera derechos sociales garantizados (76%).

Por el contrario, las tres opciones por las que las personas no votarían a favor son: