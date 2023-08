La encuesta Cadem ya publicó los resultados de la cuarta semana del mes de agosto, en donde se abordaron temas como la aprobación a la nueva propuesta de Constitución y la confianza en el Consejo Constitucional.

¿Qué dice la encuesta sobre el apoyo a la nueva Constitución?

Según los resultados de la encuesta Cadem, un 56% de los encuestados no respalda el nuevo texto constitucional. En detalle, sólo un 24% afirma que votaría a favor de la propuesta y un 20% no sabe o no responde.

Para las personas que se identifican con la derecha, entre las principales razones para rechazar la nueva Constitución están la preferencia a la Carta Magna actual (34%), porque está en desacuerdo con el Gobierno (18%), no está informada (14%) y no quiere un nuevo proceso (13%).

Mientras que los atributos para votar a favor se encuentra la necesidad de una nueva Constitución (39%), constituyentes más calificados en este proceso (16%) y les gusta la propuesta (12%).

En el caso de quienes se identifican con la izquierda, los factores para rechazar son desconfianza de los expertos (46%), no son sus temas de interés (26%), desconfianza en los consejeros republicanos (18%) y prefiere la constitución actual (11%). Mientras que para votar a favor los argumentos son la necesidad de una nueva Constitución (53%), para tener cambios en los derechos sociales (16%) y mejorar la seguridad (14%).

Además, el s ondeo arrojó que la desconfianza por el rol de los consejeros alcanza el 58% y un 61% no cree que el Consejo Constitucional logrará proponerle a Chile una Constitución que sea votada a favor.

Aprobación del presidente Boric

En cuanto al respaldo al gobierno del presidente Gabriel Boric, la encuesta Cadem reveló que no hubieron cambios significativos esta semana.

Específicamente, en la cuarta semana de agosto, un 28% (+1) aprueba la gestión del mandatario y un 67% (-2) la desaprueba.

Cabe aclarar que el sondeo de esta semana incluyó la evaluación al Gobierno frente al fuerte sistema frontal que afectó al país la semana pasado. En ese marco, un 33% aprueba la labor del Ejecutivo versus un 63% que tiene una evaluación negativa.

Un 31% considera que el Gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia y un 37% considera que se acompañó a las familias afectadas.