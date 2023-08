La multa que te pueden cobrar si no vas a votar en el Plebiscito de Salida ¿Cuándo es?

Cada vez queda menos para el Plebiscito de Salida, en el cual las personas deberán votar por el “Apruebo” o “Rechazo” al proyecto de nueva Constitución, que en estos momentos se encuentra siendo redactado.

¿Cuándo es el Plebiscito de Salida?

El Plebiscito de Salida se llevará a cabo el próximo domingo 17 de diciembre.

¿Cuál es la multa por no votar en el Plebiscito de Salida?

Los electores que no acudan a votar en el Plebiscito de Salida se arriesgan a multas de 0,5 a 3 UTM, aproximadamente de $31.500 a $189.000.

¿Cuáles son las excusas aceptadas por no votar?

No recibirán sanciones quienes no asistan a votar por los siguientes motivos:

Enfermedad

Ausencia del país

Encontrarse el día de la elección en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquel en que se encuentre registrado su domicilio electoral

Otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica

¿Qué personas que no podrán votar en las próximas elecciones?

De acuerdo a información del Servel, no podrán votar en las próximas elecciones aquellas personas que, además de tener 90 años, no cuentan con su documento de identidad vigente, por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad, cédula de identidad para extranjeros o pasaporte, en los últimos 11 años. Esto, de acuerdo con la información que obtiene el Servicio Electoral desde el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Además, son personas que no han votado en los últimos dos procesos electorales.

Para revisar la nómina del Servel de las personas no consideradas en el Padrón Electoral, puedes ingresar AQUÍ.