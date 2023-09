Proceso Constitucional: ¿Qué pasa si no se aprueba la nueva propuesta en diciembre?

El próximo domingo 17 de diciembre se debe llevar a cabo el Plebiscito de salida del nuevo proyecto de Constitución que se está redactando actualmente por el Consejo Constitucional, proceso que no ha estado exento de problemas y que según la última encuesta Cadem, un 59% de los encuestados votaría en contra.

Es en ese contexto donde te invitamos a conocer qué ocurrirá si el proyecto de Nueva Constitución nuevamente es rechazado por la ciudadanía.

A diferencia de lo que ocurrió el año 2022, se ve poco probable en el corto plazo un nuevo órgano redactor, esto además de la negativa de Chile Vamos no es obligación por ley, ya que el artículo 142 de la Constitución, señala que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”.

De esta manera, si se rechaza por segunda vez la propuesta constitucional, se entiende que se mantendría la actual Carta Magna, aunque esta no está explicitada en los lineamientos de este proceso.

De todas formas, en caso de querer un nuevo y tercer proceso constitucional, todo dependerá exclusivamente de los parlamentarios, quienes tienen la facultad de modificar la actual Constitución para así establecer en ella el inicio de otro proceso.

¿El Plebiscito de salida en riesgo?

En las últimas horas reflotó un artículo que imposibilitaría la realización del Plebiscito de salida, ya que, si bien este proceso electoral ya está en marcha con la publicación de los habilitados para sufragar por parte del Servel, hay un paso previo al interior del Consejo Constitucional que podría dejar sin efecto este proceso. Se trata del inciso séptimo del artículo 152 de la Constitución vigente que establece que “una vez terminada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar la totalidad del texto por los tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo”.