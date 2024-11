Once regiones del país, incluida la RM eligen a los nuevos GORE por los próximos 4 años.

Este domingo 24 de noviembre se está llevando a cabo la segunda vuelta de las Elecciones de Gobernador en once regiones del país, incluida la Región Metropolitana donde compiten dos contendores de apellido similar, Francisco Orrego de Chile Vamos y el actual GORE, Claudio Orrego, actual candidato independiente y quien se llevó la mayor votación en primera vuelta.

¿Qué pasa si gana Claudio Orrego?

Si finalmente el ganador de esta elección es Claudio Orrego, el candidato exDC sería el nuevo Gobernador Regional de la Región Metropolitana , aunque en estricto rigor, mantendría el cargo que actualmente ostenta.

Recordemos que Claudio, exalcalde de Peñalolén, exministro y también exintendente de Santiago, es el actual y primer Gobernador Regional que tuvo la Región Metropolitana tras haber sido electo en 2021 , derrotando a la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, con el 52% de los votos.

En caso de llevarse la victoria, Claudio Orrego volverá a asumir como GORE en el mes de enero del 2025 y se mantendrá a cargo por un periodo de cuatro años, específicamente hasta el 6 de enero de 2029 SIN posibilidades reelección, debido a que este cargo permite la elección por solo dos periodos consecutivos, el cual Claudio cumpliría en esta oportunidad.

¿Qué pasa si pierde Claudio Orrego?

En el caso de que el actual candidato independiente no logre el triunfo , el futuro se ve un poco más nebuloso, debido a que lo único certero es que deberá volver a ser GORE hasta el próximo 6 de enero, fecha del cambio de mando, pero no tendrá la posibilidad de presentarse a la carrera parlamentaria al no cumplir con el requisito de estar sin cargos públicos un año antes de las elecciones.

Y si bien está la opción de ser precandidato presidencial, situación que ya conoce, una derrota en la gobernación de Santiago sería un duro golpe para sus aspiraciones.

Es ahí donde asoma una opción más que probable y es que asuma algún cargo en el actual Gobierno, ya que recordemos que el Mandato del Presidente Gabriel Boric concluye en marzo del 2026.

¿Qué pasará con Claudio Orrego? En unas horas conoceremos el futuro del actual GORE metropolitano.