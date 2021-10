Esta jornada se dio a conocer que el marido de Yasna Provoste se encuentra en juicio de la Contraloría para que restituya cerca de $860 millones por una licitación mientras trabajó en la Juaneb. Ante el cuestionamiento la Senadora y actual carta presidencial replicó que “la candidata soy yo, no mi marido”.

Provoste además aprovechó la oportunidad para repasar a los candidatos José Antonio Kast y Sebastián Sichel, por la inversión en Panamá y el financiamiento de la candidatura del 2009, respectivamente.

“Muchísimas gracias por esta información, la candidata soy yo, no mi marido. Me imagino que fueron a buscar a los paraísos fiscales y no encontraron nada, fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña y no encontraron nada”, respondió la candidata.

A su vez, sostuvo que ese tipo de noticias “se explican por el clima de crispación, de polarización de la campaña”.

En cuanto a la causa que lleva la Contraloría, señaló estar al tanto de la situación y aprovechó de agradecer que se diera a conocer la noticia, ya que demostraría que “nunca he utilizado ni un privilegio, ni un tráfico de influencia para que esta situación siquiera fuera vista”.