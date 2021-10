La Contraloría General de la República (CGR) mantiene un juicio por casi $860 millones contra Mauricio Olagnier Tijero, esposo de la candidata presidencial Yasna Provoste; por errores en la licitación de la distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil en 2015.

Con la acción judicial que lleva el Tribunal de Cuentas de la CGR desde el 2017, el organismo pretende que Olagnier y otro exfuncionario de la Junaeb, Nelson Hadad, restituyan la millonaria suma por errores en la distribución de la TNE.

Según argumenta la Contraloría, el proceso habría tenido fallas en el diseño, producción y distribución de la tarjeta para estudiantes que no cumplían con los requisitos para acceder a ella.

“(Olagnier) ordenó y pagó la producción de 313.359 TNE por la suma de $ 859.718.142, no obstante que los estudiantes no cumplían con los requisitos para su obtención, toda vez que no eran alumnos regulares, situación que será objeto de reparo”, sostiene el órgano contralor.

El problema judicial de Olagnier no termina allí, ya que también se le acusa de certificar la recepción de 44 módulos de atención de usuarios TNE, siendo que la empresa E-March LTDA solo instaló 28 de ellos.

“Don Mauricio Olagnier Tijera, jefe del Departamento de Logística de la Junta, certificó la recepción conforme de los servicios entregados por el citado proveedor, mediante el oficio N° 0521 del 19 de marzo de 2015, a pesar de que las actas de supervisión de las direcciones regionales indicaban que tales prestaciones no se cumplieron en su totalidad”, señaló la auditoría.