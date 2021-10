Yasna Provoste y Sebastián Sichel nuevamente sacaron chispas en el debate presidencial. La abanderada demócratacristiana le consultó al candidato si hizo lobby por las empresas del gas, a lo que Sichel reaccionó sacándole en cara la escasa experiencia en el mundo privado.

La pregunta no cayó nada bien al candidato de Chile Podemos +, quien replicó que “Los únicos años donde no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron por hacer muy mal trabajo”.

Sichel le contestó que “sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado, lo que hacemos los abogados”, a lo que Provoste insistió en su cuestionamiento si fue lobbista del gas.

“Soy abogado orgullosamente, me he desempeñado más de la mitad de mi vida como abogado y la verdad me impresiona cómo gente como tú, que recibe un sueldo de $2 millones de pesos por estar acá (…) no entiende y ataca a los que estamos en el sector privado”.

Ante la interpelación, Provoste señaló que cumple sus funciones como senadora y reiteró sus cuestionamientos al candidato del oficialismo, a lo que Sichel solo respondió que la parlamentaria debería renunciar a su salario.